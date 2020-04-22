Ramazan pidesi fiyatları açıklandı
TÜRKİYE Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı, ramazan dolayısıyla satışa sunulacak pidelerin gramajına göre fiyatlarını açıkladı.
22.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:46
TÜRKİYE Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı, ramazan dolayısıyla satışa sunulacak pidelerin gramajına göre fiyatlarını açıkladı.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Balcı, Ankara'da 275 gram pidenin 2,5 TL, İzmir'de 300 gram pidenin 3 TL, İstanbul'da 350 gram pidenin 3 TL ve 400 gram pidenin 4 TL, Bursa'da 200 gram pidenin 2 TL, Kocaeli 370 gram pidenin 3,5 TL, Samsun'da 420 gram pidenin 4 TL, Sakarya'da 470 gram pidenin 4,5 TL'den satılacağını söyledi.
Kaynak: DHA