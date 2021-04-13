Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu cevapladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu cevapladı

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Haberler.com YouTube kanalına konuk oldu. Bu mübarek günlerde insanların derdine ortak olmamız gerektiğini belirten Hatipoğlu, Ramazan'ın ilk gününde neler yapmamız gerektiğinden bahsetti.

İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan, bugün başladı. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan'da vicdanlı ve merhametli olmaya her zamankinden daha çok önem göstermemiz gerektiğinin üstünde durarak, bu mübarek ayın ilk gününde neler yapmamız gerektiğini anlattı.

İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu cevapladı
Nihat Hatipoğlu kimdir? Nihat Hatipoğlu kaç yaşında, nereli?
Nihat Hatipoğlu kimdir? Nihat Hatipoğlu kaç yaşında, nereli?
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
Haberler.com
Haber Yorumları (1)
UĞUR DURAN: Geldi yine gönlümün efendisi. Konuş Nihat hocam kim tutar sizi!
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Mario Draghi Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Nur Sürer Ece Erken Cem Yılmaz Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Ersun Yanal Gökhan Töre Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu cevapladı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 12:36:29. #1.15#
title