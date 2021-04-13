Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu cevapladı

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Haberler.com YouTube kanalına konuk oldu. Bu mübarek günlerde insanların derdine ortak olmamız gerektiğini belirten Hatipoğlu, Ramazan'ın ilk gününde neler yapmamız gerektiğinden bahsetti.

İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan, bugün başladı. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan'da vicdanlı ve merhametli olmaya her zamankinden daha çok önem göstermemiz gerektiğinin üstünde durarak, bu mübarek ayın ilk gününde neler yapmamız gerektiğini anlattı.