Ramazan bayramına doğru

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ramazan bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Gürkan, mesajında ramazan bayramının milli ve manevi değerlerin öngördüğü hoşgörü ile birliktelik anlayışı kapsamında kutlanması gerektiğini belirterek, "11 ayın sultanı ramazana veda ederken, ramazan bayramına kavuşmanın sevinci ve mutluluğunu yaşıyoruz. İdrak edeceğimiz ramazan bayramı inancımızda müstesna bir yere sahiptir. Milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin en güzel şekilde sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun perçinlendiği müstesna günlerden biri olan bayramlar, sıla-i rahim açısından da özel günlerdir." ifadelerini kullandı.

Gürkan, ramazan bayramının İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de İslam aleminin ramazan bayramını tebrik ederek, bayram dolayısıyla yola çıkacak sürücülerin trafik kurallarına uyma riayet etmeleri gerektiğini belirtti.

Bayramların tüm güzelliklerin, mutluluğun ve kardeşlik hukukunun en güzel örneklerinin sergilendiği müstesna günler olduğunu aktaran Güder, şöyle devam etti:

"Ramazan bayramına millet olarak, İslam alemi olarak kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayram dolayısıyla eş, dost, akraba ziyareti için memleketine gidecek ve gelecek olan tüm sürücülerimizden istirhamımız, bayram sevincini mateme dönüştürmeyelim. Yola çıkarken, araçlarımızın bakımını yaptıralım. Aşırı hız yapmayalım ve trafik kurallarına tam anlamıyla uyalım."

Kaynak: AA