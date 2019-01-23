Rakka Halkı Terör Örgütü YPG/PKK'ya 24 Saat Süre Verdi

Rakka'nın Mansura kasabasında halk, bir gencin öldürülmesi üzerine YPG/PKK'ya ait sözde merkezlerden birini ateşe vererek örgüte beldeyi terk etmesi için 24 saat süre tanıdı.

TERÖRİSTLER BİR GENCİ ÖLDÜRDÜ

Suriye'nin Rakka ilini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, zorla silah altına alınmaya direnen bir gencin canına kıydı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rakka'nın Mansura beldesinde terör örgütü YPG/PKK, öğle saatlerinde Ebu Hamis aşiretine mensup bir genci zorla silah altına almak için alıkoymaya çalıştı. YPG/PKK'lı teröristler, silah altına alınmayı reddeden genci öldürdü.

TERÖRİSTLERİN MERKEZİNE BASKIN

Olayın ardından genci öldüren teröristler beldeden kaçarken, aşiret üyeleri de örgütün beldedeki sözde merkezlerinden birini basarak çevresindeki çok sayıda araçla birlikte binayı ateşe verdi.

Aşiret, beldeyi terk etmesi için YPG/PKK'ya 24 saat süre tanıdı.