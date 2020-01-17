: Rahşan Ecevit'in ölümü KKTC'de de üzüntü yarattı

17.01.2020 23:31 | Son Güncelleme: 18.01.2020 00:03

Eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in hayatını kaybetmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de (KKTC) büyük üzüntüye neden oldu. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Rahşan Ecevit'in ölümüyle ilgili taziye mesajları yayınladı.

CUMHURBAŞKANI AKINCI: ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENMİŞ BULUNUYORUM

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ecevit'in ölümü ile ilgili, "Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlarından rahmetli Bülent Ecevit'in hayat arkadaşı, yoldaşı Rahşan Ecevit'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhumeye Allah'tan rahmet dilerken tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

TATAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Rahşan Ecevit'in ölümü ile ilgili, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın emrini veren Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı merhum Bülent Ecevit'in muhterem eşleri Rahşan Ecevit'in ölümünü büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Hükümetimiz, Ulusal Birlik Partisi ve şahsım adına kalbi daima Kıbrıs Türk Halkı için atan, Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, tüm ulusumuza, sevenlerine, ailesine başsağlığı diliyorum" açıklaması yaptı.

BAKAN TAÇOY: BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

Rahşan Ecevit'in vefatıyla ilgili KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, "Kıbrıs Türk Barış Harekatı'nın Başbakanı, Karaoğlan rahmetli Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in ölümünü derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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