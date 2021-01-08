Rahmi Özkan kimdir? Müge Anlı avukatı Rahmi Özkan nereli? Rahmi Özkan kaç yaşında?
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Rahmi Özkan kimdir? Müge Anlı avukatı Rahmi Özkan nereli? Rahmi Özkan kaç yaşında?

08.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:40
Rahmi Özkan kimdir? Müge Anlı avukatı Rahmi Özkan nereli? Rahmi Özkan kaç yaşında?

Müge Anlı'nın programında avukat olarak bulunan Rahmi Özkan, torunu Deha Uğur Özkan'ı kaybetti. Yaşananların ardından Rahmi Özkan torunu, kızı, ailesi araştırılmaya başlandı. Rahmi Özkan kimdir, nereli? İşte detaylar... Aleyna Çakır hakkında söylediği sözlerle de gündeme gelen Rahmi Özkan ne dedi?

Şanlıurfalı avukat Rahmi Özkan, söylediği sözlerle gündeme geldi. Peki, Hüseyin Rahmi Özkan kimdir? Milli Türk Talebe Birliği'ndeki görevi nedeniyle önemli çalışmalara imza attı. Rahmi Özkan kaç yaşında?

RAHMİ ÖZKAN KİMDİR?

Hüseyin Rahmi Özkan, 1939 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaokul eğitimini Siverek'te, liseyi ise Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'nde tamamladı.

1958 yılında İstanbul Üniversitesi'ne başlayan başarılı avukat, fakültedeki öğrenci derneklerinde görev aldı ve sonrasında da hukuk fakültesi talebe derneğinde çalışmalar yürüttü. 1961 yılında Milli Türk Talebe Birliği İstanbul icra konseyi başkanlığına seçildi, bu görevini 1963 yılına kadar sürdürdü. Bu vazifesini yürütürken MTTB'yi temsilen Ankara da önde gelen isimler ile çeşitli çalışmalarda bulundu.

Rahmi Özkan kimdir? Müge Anlı avukatı Rahmi Özkan nereli? Rahmi Özkan kaç yaşında?

1961 Anayasası halk oylamasına sunulmadan önce Türkiye radyolarından 19 Temmuz 1961'de yaptığı konuşmayla anayasaya evet kampanyasını başlattı. 1966 yılında Hukuk Fakültesi'nde derslerine dönerek 1969 Şubat ayında mezun oldu. 1970 yılında kendi bürosunu açarak İstanbul Barosuna kayıtlı serbest avukatlık yapmaya başladı. Ceza avukatlığı konusunda tanınan isimler arasında yerini aldı.

Özkan, şu sıralar Müge Anlı'nın sunduğu televizyon programında danışman avukat olarak bulunuyor. Rahmi Özkan evli ve iki çocuk babasıdır.

MÜGE ANLI'DA RAHMİ ÖZKAN NE DEDİ?

Aleyna Çakır'ın otopsi raporu hakkında konuşulan sırada Rahmi Özkan, hukuk gerektirdiği kısımlardan bahsetmiştir. Sosyal medyada bu sözleriyle gündeme geldi.

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