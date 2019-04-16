Kadınları İsyan Ettiren Mahallenin Adı Değişti

Trabzon'un Araklı ilçesinde adı nedeniyle alay konusu olduğu iddiasıyla Dul Mahallesi sakinleri, mahallenin adının değiştirilmesi için belediyeye başvuruda bulundu. Mahallede az sayıda kişi ise adının Dulkadiroğulları Beyliği'nden geldiğini belirttiği mahalle adının değişikliğine karşı çıktı. Ancak çoğunluğun isteği üzerine 3 ay önce belediye meclis kararı ile mahallenin adı 'Çamlıca' olarak değiştirildi. Mahalle sakini kadınlar, "Herkes köydeki kadınları dul sanıyordu, dul adından kurtulduğumuz için mutluyuz" diyor.

Araklı ilçesine bağlı 340 haneli 1200 nüfuslu Dul Mahallesi, adı nedeniyle alay konusu oldu. Özellikle kadınların eşlerinin vefat ettiği ya da ayrıldığı sanılan Dul Mahallesi'nde vatandaşlar mahallenin adının değiştirilmesi için imza kampanyası başlattı. Mahallenin adının değiştirilmesini isteyen 932 kişinin imzalı dilekçesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne sunuldu. Mahallede az sayıda kişi ise adının Dulkadiroğulları Beyliği'nden geldiğini belirttiği mahalle adının değişikliğine karşı çıktı. Ancak çoğunluğun isteği üzerine 3 ay önce belediye meclis kararı ile mahallenin adı 'Çamlıca' olarak değiştirildi. Mahalleye giden yol üzerindeki yön tabelalarında isim değişikliğini bilmeyenler için Çamlıca Mahallesi ibaresi altında 'eski Dul' ibarelerine yer verildi.

MUHTAR: KADINLAR DULMUŞ GİBİ ALGILANIYORDU

Çamlıca Mahallesi Muhtarı Selahattin Hacıalioğlu mahallenin adından dolayı kadınlar dulmuş gibi yanlış algılamalar olduğunu belirterek, bu yanlış algılamalara son vermek için isim değişikliğine gidildiğini söyledi. Hacıalioğlu, "Dul kadının oğlu, dulun oğlu derken mahallenin adı 'dul' kaldı. Şimdi sorulduğunda Çamlıca Mahallesi diyoruz. Bilmeyenler yine soruyor, bu defa anlamaları için eski Dul Mahallesi demek zorunda kalıyoruz. Zamanla isim değişikliği de insanların kafasında yer edecektir. Kadınlar üzerindeki bu dul algısı da isim değişikliği olunca ortadan kalkmış oldu" dedi.

"DUL DEĞİLİZ, MAHALLEMİZİN ADI DUL"

Her yerde dul olmadıklarını mahallelerinin adının 'Dul' olduğunu ifade etmek zorunda kaldıkları anlatan Safiye Kara, "Eskiden burada çok fazla dul kadın var diye mahallemizin adının 'Dul' olduğu söyleniyor. Biz de bu isimden rahatsızlık duyduk. İnsanlar bizi dul zannediyordu. Eşimizden ayrıldığımızı ya da eşimizin bizi terk ettiğini söylüyorlardı. Biz de bütün kadınlarla bu durumdan rahatsızlık duyuyorduk. Herhangi bir yerde nüfus kağıdımıza baktıklarında doğum yeri kısmında 'dul' yazınca medeni hali yazan yerle karıştırıp bizi 'dul' zannediyorlardı. Sürekli sıkıntılar yaşıyor ve açıklama yapmak zorunda kalıyorduk. İsminin değiştirilmesini istedik ve adını sonunda 'Çamlıca' koyabildik. Şimdi çok mutluyuz" diye konuştu.

"DUL İSMİYLE MAHALLE Mİ OLUR?"

Evlilik yaşına gelmiş mahallede yaşayan genç kızların dul zannedildiğini söyleyen Esma Ay da, "Dul ismiyle mahalle mi olur? İnsanlar burayı dulların yaşadığı bir yer sanıyor. Çocuklarımız mahallenin isminden utanıyor. Bu zamana kadar bunu niye değiştirmediler? Evlilik çağına gelmiş genç kızlarımızı dul zannedip almıyorlardı. Herkese açıklama yapmak zorunda kalıyorduk. Sakıncalı bir isimdi. Şimdi adı değişti ve dul olmaktan kurtulduk" ifadelerini kullandı.

"DUL ADINDAN KURTULDUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUZ"

Firdevs Ay ise, "İİnsanlar alay ediyorlardı. 'Siz dul musunuz' diyorlardı. Adını sonunda değiştirdik 'Çamlıca' oldu. Bazı insanlar Çamlıca ismini duymadıkları için hala 'Dul Mahallesi'ndeniz' diyoruz ama biz dul adından kurtulduğumuz için mutluyuz. Herkes köydeki kadınları dul sanıyordu. Bundan çok rahatsızdık" diye konuştu.

Hasan Aygün ise "Bazı insanlar Çamlıca ismini hala duymadıkları için mahalleyi tanımıyorlar. Bu defa onlara eski adı olan 'Dul Mahallesi' diyoruz. Mahallenin tanıtımı için kötü oldu. Bence 'Dul' ismi daha uygundu" dedi.

Kaynak: DHA