Rahatına düşkün tavuk sandalyeden başka yerde yumurtlamıyor
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Rahatına düşkün tavuk sandalyeden başka yerde yumurtlamıyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan bir vatandaşın tavuklarından biri, evin balkonundaki sandalyeden başka bir yere yumurtlamıyor.

Rahatına düşkün tavuk sandalyeden başka yerde yumurtlamıyor
31.05.2020 12:17 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:21

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan bir vatandaşın tavuklarından biri, evin balkonundaki sandalyeden başka bir yere yumurtlamıyor. Tavuğun rahatlığına düşkün halini gören vatandaşlar, 'sosyete tavuk' diye hitap ediyor.

Kızıltepe'ye bağlı Beşik köyünde yaşayan Bedia ve Halil Güneş çiftinin tavuklarından biri, kümes yerine evin balkonunda bulunan plastik sandalyeyi kendine mesken seçti. Her gün yumurtlamak için kümesten çıkıp sandalyeye gelen rahatına düşkün tavuk, sandalyede yumurtasını yapıp diğer tavukların arasına karışıyor. İlk başlarda bunu tuhaf karşılayan aile ise duruma zamanla alışırken, köylüler tavuğa 'sosyete tavuk' ismini verdi.

Tavuklarının bu tavrına alıştıklarını anlatan Halil Güneş, "Günlük bir yumurta veriyor bize. Sandalyede olmasa yumurtlamıyor. Alışmış sandalyede oturup yumurtluyor. Bir aydan beri günde bir yumurta veriyor bu şekilde" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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