Rafadan Tayfa 3 Filmi
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Rafadan Tayfa 3 Filmi

Rafadan Tayfa 3 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Rafadan Tayfa 3 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:02
Rafadan Tayfa 3 Filmi

Vizyona girdikten sonra çok beğenilen ve tüm zamanların en çok izlenen animasyon filmi rekorunu kıran Rafadan 2: Göbeklitepe filminin devamı olarak çekilen Rafadan Tayfa 3'ün yönetmenliğini yine üstleniyor.

Yönetmen: İsmail Fidan

Senaryo: Ozan Çivit

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Rafadan Tayfa 3

Yapımcı Firma: ISF Film Prodüksiyon

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 25.12.2020


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Kaynak: InterSinema.com

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