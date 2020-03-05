Rafadan Tayfa 3 Filmi
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Vizyona girdikten sonra çok beğenilen ve tüm zamanların en çok izlenen animasyon filmi rekorunu kıran Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe filminin devamı olarak çekilen Rafadan Tayfa 3'ün yönetmenliğini yine İsmail Fidan üstleniyor.
Yönetmen: İsmail Fidan
Senaryo: Ozan Çivit
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Rafadan Tayfa 3
Yapımcı Firma: ISF Film Prodüksiyon
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 25.12.2020
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Kaynak: InterSinema.com