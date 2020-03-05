Rafadan Tayfa 3 Filmi

05.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:02

Vizyona girdikten sonra çok beğenilen ve tüm zamanların en çok izlenen animasyon filmi rekorunu kıran Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe filminin devamı olarak çekilen Rafadan Tayfa 3'ün yönetmenliğini yine İsmail Fidan üstleniyor.

Yönetmen: İsmail Fidan

Senaryo: Ozan Çivit

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Rafadan Tayfa 3

Yapımcı Firma: ISF Film Prodüksiyon

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 25.12.2020



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Kaynak: InterSinema.com