Rabia Naz Soruşturmasında Yeni Gelişme: 60 Tanık Bir Kez Daha Dinlenecek

Giresun'un Eynesil ilçesinde Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 60 tanık bir kez daha dinlenecek. Olay yeri incelemesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatılırken, adli kaynaklara göre "intiharın düşük bir ihtimal" olduğu belirtildi. Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde görevli 5 kişilik polis ekibine soruşturmada görev verildi.

SORUŞTURMA 1 YILDIR DEVAM EDİYOR

11 yaşındaki Rabia Naz'ın evinin önünde yaralı bulundu, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nca devam ediyor. Rabia Naz Vatan'ın ölümünün ardındaki sır perdesi aralanamadı. Soruşturma ise 1 yıldır devam ediyor.

POLİS MEMURLARININ İFADESİ ALINDI

Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Eynesil emniyetinden ilk incelemeyi yapan olay yerinde de görev alan bir kısım polisler hakkında "görevi ihmal suçundan" olay yerinde gerekli güvenlik önlemi almadıkları, hastaneye gidip ardından olay yerine gelip inceleme yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis memurlarının ifadesi alındı.

60 TANIK TEKRAR DİNLENECEK

Soruşturma kapsamında 60 kadar tanık dinlendi. Rabia Naz'ı ilk gören ve soruşturma kapsamında dinlenen tanıklar, eksik noktaların tamamlanması için ekip tarafından tekrar dinlenecek.