"Ölü'n Bizi Ayırana Dek" 27 Aralık'ta seyirciyle buluşuyor!
Hakan Yılmaz'ın yönettiği ve aynı zamanda başrolünü Ebru Cündübeyoğlu ile paylaştığı, konsepti PuCCa'ya ait olan tiyatro oyunu, 27 Aralık Cuma saat 20: 00'de Trump Sahne'de seyircisiyle buluşuyor
Gergedan Yapım'ın sahnelediği 'Ölü'n Bizi Ayırana Dek'te Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu'nun başından geçenler komedi diliyle sahneleniyor. Murat Dişli, Alper Atalan ve Zeki Enes Akkan'ın yazdığı iki perdelik kara komedi oyununda, evlilik hayatı canlarına tak etmiş ve boşanmaya karar vermiş bir çiftin, boşanmadan bir gece önce kendileri için düzenlenen bir kutlama partisinde başlarına gelen macera sahneleniyor.