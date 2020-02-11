Pütürge'de depremzedeler bilgilendiriliyor
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Pütürge'de depremzedeler bilgilendiriliyor

Malatya'nın Pütürge ilçesinde deprem bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

11.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:46
Pütürge'de depremzedeler bilgilendiriliyor

'nın ilçesinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Pütürge Kaymakamı ile Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, Pütürge ilçesi Köylü Mahallesi'nde depremzedelerle bir araya geldi.

İlçede gerçekleştirilen hasar tespit çalışmaları, yardımlar, mağdur vatandaşlar için yapılan ve yapılması planlanan çalışmaların konuşulduğu toplantıda bundan sonraki süreçte atılması gereken adımlar hakkında bilgi verildi.

Toplantıya, muhtar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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