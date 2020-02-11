Pütürge'de depremzedeler bilgilendiriliyor

11.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:46

Malatya'nın Pütürge ilçesinde deprem bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Pütürge Kaymakamı Recep Aydın ile Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, Pütürge ilçesi Köylü Mahallesi'nde depremzedelerle bir araya geldi.

İlçede gerçekleştirilen hasar tespit çalışmaları, yardımlar, mağdur vatandaşlar için yapılan ve yapılması planlanan çalışmaların konuşulduğu toplantıda bundan sonraki süreçte atılması gereken adımlar hakkında bilgi verildi.

Toplantıya, muhtar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA