Pütürge'de bir mahalle karantina altına alındı
Malatya'nın Pütürge ilçesinde bir mahalle karantina altına alındı.
31.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:33
Malatya'nın Pütürge ilçesinde bir mahalle karantina altına alındı.
Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Pötürge İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Pötürge İlçesi Sahilköy Mahallesinde korona virüs salgını nedeniyle 31 Mart 2020 tarihi itibariyle karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır" denildi.
Resmi açıklamaya göre, Malatya'nın 3 ilçesinde 3 mahalle daha önceden korona virüs salgını nedeniyle karantina altına alınmıştı. - MALATYA
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Kaynak: İHA