Putin, Zafer Günü geçit töreninin 24 Haziran'da yapılacağını açıkladı Rusya lideri Vladimir Putin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi ordusunun Sovyet kuvvetlerine teslim olmasının 75. yıldönümü olan 9 Mayıs'ta düzenlenecek olan ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen askeri geçit töreninin 24 Haziran'da düzenleneceğini açıkladı.

Rusya lideri Vladimir Putin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi ordusunun Sovyet kuvvetlerine teslim olmasının 75. yıldönümü olan 9 Mayıs'ta düzenlenecek olan ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen askeri geçit töreninin 24 Haziran'da düzenleneceğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile videokonferans yönemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, "Büyük Vatan Şavaşı'nda elde edilen zaferin 75. yıldönümü onuruna başkent Moskova ile diğer kentlerde düzenlenecek askeri geçitler için hazırlıkların başlatılması emrini veriyorum" dedi. Putin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: Zafer Bayramı geçit törenlerini) Moskova için savaşan, Leningrad'ı savunan, Stalingrad'da çarpışan, Avrupa'yı özgürleştiren ve Berlin'i alan kahramanların 1945 yılında Kızıl Meydan'da yaptıkları geçit töreninin yıldönümü olan 24 Haziran'da gerçekleştireceğiz.

Kaynak: DHA