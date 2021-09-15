Putin korona mı oldu, sağlık durumu nasıl? Vladimir Putin koronavirüse mi yakalandı, iyileşti mi?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin koronavirüs mü oldu? Vladimir Putin koronavirüse mi yakalandı? gündemin merak edilen konularının başında geliyor. İşte ayrıntılar...

VLADİMİR PUTİN KORONAVİRÜS MÜ OLDU? SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, çalışma arkadaşlarından birinde koronavirüs tespit edilmesinin ardından kendisini karantinaya alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık durumunu açıkladı. Peskov, "Putin kendini çok iyi hissediyor. Tamamıyla sağlıklı ve çalışmayı sürdürüyor. Hem Putin hem de Sputnik V aşısının olağan biçimde çalıştığını söyleyebilirim. Sputnik V'nin oldukça yüksek düzeyde etkili olduğu kanıtlanmış oldu" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman ile dün yaptığı telefon görüşmesinde Kremlin Sarayı'nda çalışan bir personelde koronavirüs tespit edildiğini belirterek, kendisini karantinaya aldığını duyurmuştu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

"KENDİSİNİ İYİ HİSSEDİYOR"

Rus liderin karantina kararının ardından bugün Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov yaptığı basın açıklamasında, Putin'in sağlık durumunun iyi olduğunu ve kendisini iyi hissettiğini duyurdu. Putin'in daha önce Kovid-19'a karşı Sputnik V aşısı olduğunu hatırlatan Peskov, "Putin kendini çok iyi hissediyor. Tamamıyla sağlıklı ve çalışmayı sürdürüyor. Hem Putin hem de Sputnik V aşısının olağan biçimde çalıştığını söyleyebilirim. Sputnik V'nin oldukça yüksek düzeyde etkili olduğu kanıtlanmış oldu. Putin'in etkinlik düzeyi ise daha da yüksek" dedi.

ÇEVRESİNDE ÇALIŞANLAR EN AZA İNDİRİLDİ

Ayrıca doktorlar tarafından Putin'e gerekli testlerin yapıldığını ve çevresinde çalışan kişilerin en aza indirildiğini aktaran Peskov, "Gerekli testleri yapıyorlar. Uzman doktorlar bu durumda yapılması gereken her şeyi yapıyor" ifadelerini kullandı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

KARANTİNANIN NE ZAMAN BİTECEĞİNE DOKTORLARI KARAR VERECEK

Peskov, Putin'in karantina sürecinin ne zaman sonlanacağına ise doktorların karar vereceğini bildirdi.

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