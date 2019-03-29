Putin, Kırgızistan'da Askerlere Türkçe Seslendi: Selam, Asker

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan'a gitti. Resmi bir törenle karşılanan Rus lider, Kırgız askerleri selamladı. Putin'in ziyareti başka bir ülkenin liderinin son yıllarda Kırgızistan'a gerçekleştirdiği ilk ziyaret oldu.

PUTİN ASKERİ TÖRENLE KARŞILANDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Ala Arça Devlet Rezidansı'nda Kırgızistan'ı son yıllarda ziyaret eden ilk devlet başkanı olarak askeri törenle karşılandı.

Putin için düzenlenen tören, ülkenin yeni devlet protokolü çerçevesinde gerçekleşti.

PUTİN, ASKERLERİ TÜRKÇE SÖZLERLE SELAMLADI

Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, kongre salonuna ilk giren isim oldu. Putin de daha sonra yeni zırhlı aracı Aurus'la alana geldi. Kırgız Ulusal Muhafızları tarafından yapılan karşılama töreninde iki ülkenin marşları çalındıktan sonra Rus lideri askerleri "Selam asker!" sözleriyle selamladı.

?Törenin sonunda liderler ikili görüşme gerçekleştirerek ilişkileri ele aldı. Kremlin'e göre, liderlerin gündeminde Kırgızistan'ın bu yıl Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü başkanı olması doğrultusunda ilişkilerin geliştirilmesi yer aldı.

LİDERLER, CENGİZ AYTMATOV'IN MÜZE OLAN EVİNİ ZİYARET ETTİ

Görüşme sonrasında liderler Rusya-Kırgızistan bölgeler arası konferansına katıldı. Liderler ayrıca Sovyet Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un müze olan evini ziyaret etti.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Putin ve Ceenbekov'un çeşitli işbirliği anlaşmaları imzalayacağını da aktarmıştı.