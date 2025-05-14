ABD Başkanı Donald Trump'ın, İstanbul'da yapılması planlanan Rusya- Ukrayna barış görüşmelerine katılabileceği yönündeki açıklamaları dikkat çekti. Özellikle Vladimir Putin'in davetiyle birlikte bu ihtimal daha da güç kazandı. Putin İstanbul'a ne zaman gelecek?

PUTİN İSTANBUL'A NE ZAMAN GELECEK?

Şu an itibarıyla Moskova'da Putin'in İstanbul'a gideceğine dair herhangi bir emare bulunmuyor. Ağırlıklı kanaat, yüzde 99 ihtimalle gitmeyeceği yönünde. Ancak küçük de olsa bir ihtimali açık bırakmak gerekiyor; zira ne Kremlin'den ne de Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan "gitmeyecek" yönünde resmi bir açıklama yapılmış değil.

Genel beklenti, Rusya'nın İstanbul'daki görüşmelere uzmanlardan oluşan bir heyet göndereceği yönünde. Bu yönde açıklamalardan biri, Duma'nın alt kanadından ve Liberal Demokrat Parti lideri Leonid Slutskiy'den geldi. Slutskiy, İstanbul'a çok tecrübeli ve müzakere yeteneği yüksek bir heyetin gideceğini, karşı taraf ne kadar zorlayıcı başlık açarsa açsın, bunları çözebilecek kapasitede bir ekibin görev alacağını ifade etti.

Uluslararası kaynaklarda geçen habere göre, ABD Başkanı Donald Trump perşembe günü Türkiye'ye gelebileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mayıs 2025 Perşembe günü İstanbul'da düzenlenecek olan Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine katılma ihtimalini değerlendirdiğini açıkladı. Suudi Arabistan'daki temasları sırasında yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye gidebilirim. Putin benim de zirveye katılmamı istiyor" ifadelerini kullandı.

"PUTİN KATILMAMI İSTİYOR"

Trump açıklamasında, "Türkiye'ye gidebilirim. Putin benim de zirveye katılmamı istiyor" ifadelerini kullandı.