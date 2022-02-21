"Putin Güvenlik Garantileri Alamazsa Kuvvetlerini Geri Çekmez"
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Brookings Enstitüsü'nden Michael O'Hanlon Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ihtimalini düşük görmekle birlikte Putin'in güvenlik garantileri almadığı takdirde kuvvetlerini asla geri çekmeyeceğini belirtiyor.
Brookings Enstitüsü'nden Michael O'Hanlon Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ihtimalini düşük görmekle birlikte Putin'in güvenlik garantileri almadığı takdirde kuvvetlerini asla geri çekmeyeceğini belirtiyor
DailyMotion.com - Güncel