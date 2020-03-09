Putin-Erdoğan zirvesi: Çatışma tehlikesi önlendi ama uzlaşma uzun sürmeyebilir
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Vladimir Putin, İdlib, Güncel

Putin-Erdoğan zirvesi: Çatışma tehlikesi önlendi ama uzlaşma uzun sürmeyebilir

Hakan Aksay'la Kuzey Gündemi'nde bu hafta | Vzglyad.ru sitesi, Rus-Türk ilişkilerinin İdlib sınavını verdiğini savundu: Putin ve Erdoğan işbirliğini bozmak istemiyorHürriyet'te Sedat Ergin, 5 Mart mutabakatının şifrelerini 10 maddede özetledi: İdlib'de Esad'ın kazanımları tescil edilmiş...

09.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:47

Hakan Aksay'la Kuzey Gündemi'nde bu hafta | 

Vzglyad.ru sitesi, Rus-Türk ilişkilerinin İdlib sınavını verdiğini savundu: Putin ve Erdoğan işbirliğini bozmak istemiyor

Hürriyet'te Sedat Ergin, 5 Mart mutabakatının şifrelerini 10 maddede özetledi: İdlib'de Esad'ın kazanımları tescil edilmiş oldu

Rusya uzmanı Aydın Sezer, Moskova zirvesini değerlendirdi: Türkiye, hiçbir beklentisini karşılayamadı

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Putin-Erdoğan zirvesi: Çatışma tehlikesi önlendi ama uzlaşma uzun sürmeyebilir

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Putin-Erdoğan zirvesi: Çatışma tehlikesi önlendi ama uzlaşma uzun sürmeyebilir

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