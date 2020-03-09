Putin-Erdoğan zirvesi: Çatışma tehlikesi önlendi ama uzlaşma uzun sürmeyebilir
Hakan Aksay'la Kuzey Gündemi'nde bu hafta | Vzglyad.ru sitesi, Rus-Türk ilişkilerinin İdlib sınavını verdiğini savundu: Putin ve Erdoğan işbirliğini bozmak istemiyorHürriyet'te Sedat Ergin, 5 Mart mutabakatının şifrelerini 10 maddede özetledi: İdlib'de Esad'ın kazanımları tescil edilmiş...
09.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:47
Hakan Aksay'la Kuzey Gündemi'nde bu hafta |
Vzglyad.ru sitesi, Rus-Türk ilişkilerinin İdlib sınavını verdiğini savundu: Putin ve Erdoğan işbirliğini bozmak istemiyor
Hürriyet'te Sedat Ergin, 5 Mart mutabakatının şifrelerini 10 maddede özetledi: İdlib'de Esad'ın kazanımları tescil edilmiş oldu
Rusya uzmanı Aydın Sezer, Moskova zirvesini değerlendirdi: Türkiye, hiçbir beklentisini karşılayamadı
Kaynak: DailyMotion.com
Haberin Videosu: Putin-Erdoğan zirvesi: Çatışma tehlikesi önlendi ama uzlaşma uzun sürmeyebilir