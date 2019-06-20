Putin: ABD, Huawei yaptırımlarıyla Çin ekonomisini geriletmeyi amaçlıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD), Çinli teknoloji devi Huawei’ye yönelik yaptırımlarının Pekin’in ekonomisi geriletmeyi hedeflediğini bildirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Çinli teknoloji devi Huawei'ye yönelik yaptırımlarının Pekin'in ekonomisini geriletmeyi hedeflediğini bildirdi.
Putin, her yıl düzenlenen geleneksel televizyonda yayınında iç ve dış gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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