Putin: ABD, Huawei yaptırımlarıyla Çin ekonomisini geriletmeyi amaçlıyor

Putin: ABD, Huawei yaptırımlarıyla Çin ekonomisini geriletmeyi amaçlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD), Çinli teknoloji devi Huawei’ye yönelik yaptırımlarının Pekin’in ekonomisi geriletmeyi hedeflediğini bildirdi.

Putin: ABD, Huawei yaptırımlarıyla Çin ekonomisini geriletmeyi amaçlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Çinli teknoloji devi Huawei'ye yönelik yaptırımlarının Pekin'in ekonomisini geriletmeyi hedeflediğini bildirdi.

Putin, her yıl düzenlenen geleneksel televizyonda yayınında iç ve dış gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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