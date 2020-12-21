Putin, 9 yaşındaki Aschepkov'un "Benimle Hayal Et" dileğini gerçekleştirdi
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Putin, 9 yaşındaki Aschepkov'un "Benimle Hayal Et" dileğini gerçekleştirdi

21.12.2020 23:38 | Son Güncelleme: 21.12.2020 23:43

Putin'in 9 yaşındaki Aschepkov'la buz hokeyi oynaması Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (fotoğrafta), "Benimle Hayal Et" yeni yıl projesi kapsamında yeni yıl çam ağacına gönderilen dilekler arasından, Çelyabinsk şehrinde yaşayan 9 yaşındaki Dmitry Aschepkov'un birlikte buz hokeyi oynama...

Putin'in 9 yaşındaki Aschepkov'la buz hokeyi oynaması Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (fotoğrafta), "Benimle Hayal Et" yeni yıl projesi kapsamında yeni yıl çam ağacına gönderilen dilekler arasından, Çelyabinsk şehrinde yaşayan 9 yaşındaki Dmitry Aschepkov'un birlikte buz hokeyi oynama dileğini başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da kurulan sahada yerine getirdi.

Putin, 9 yaşındaki Aschepkov'un 'Benimle Hayal Et' dileğini gerçekleştirdi
Putin, 9 yaşındaki Aschepkov'un 'Benimle Hayal Et' dileğini gerçekleştirdi
Putin, 9 yaşındaki Aschepkov'un 'Benimle Hayal Et' dileğini gerçekleştirdi
Putin, 9 yaşındaki Aschepkov'un 'Benimle Hayal Et' dileğini gerçekleştirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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