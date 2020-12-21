Putin, 9 yaşındaki Aschepkov'un "Benimle Hayal Et" dileğini gerçekleştirdi
Putin'in 9 yaşındaki Aschepkov'la buz hokeyi oynaması Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (fotoğrafta), "Benimle Hayal Et" yeni yıl projesi kapsamında yeni yıl çam ağacına gönderilen dilekler arasından, Çelyabinsk şehrinde yaşayan 9 yaşındaki Dmitry Aschepkov'un birlikte buz hokeyi oynama...
Putin'in 9 yaşındaki Aschepkov'la buz hokeyi oynaması Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (fotoğrafta), "Benimle Hayal Et" yeni yıl projesi kapsamında yeni yıl çam ağacına gönderilen dilekler arasından, Çelyabinsk şehrinde yaşayan 9 yaşındaki Dmitry Aschepkov'un birlikte buz hokeyi oynama dileğini başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da kurulan sahada yerine getirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı