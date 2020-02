Pursaklar soruyor, Başkan Ertuğrul Çetin cevaplıyor

17.02.2020 11:05 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:05

Mahalle buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, halk meclislerine Fatih Mahallesiyle devam etti.



Mahalle buluşmalarına Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Belediye Başkan yardımcıları, Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahin, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fatih Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Çetin, vatandaşların istek ve taleplerine göre mahallelerde yapılacak olan proje ve çalışmaları şekillendiriyor.



Mahalle buluşmasının açılışında kısa bir konuşma yapan Fatih Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin, yapılan bu buluşmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek; "Mahallemizin geleceği için burada toplandık. İnşallah faydalı bir toplantı olacağına inanıyorum. Başkanımıza bugüne kadar mahallemize yaptığı hizmetler ve bundan sonra yapacağı hizmetler için şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.



Vatandaşla iç içe bir yönetim anlayışı sergilediklerini belirten Başkan Çetin, "Mahalle buluşmaları ile hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Biz makamda oturmayı değil, vatandaşlarla beraber olup istek ve önerilerini dinleyerek Pursaklar'ı birlikte yönetmeyi tercih ediyoruz. Mahallemizdeki eksikliklerin giderilmesi için planlamalarımızı yaparak bunları gidereceğiz. Hemşehrilerimizin mutlu bir ilçede yaşaması için her türlü imkanı değerlendirerek elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Sizlerle buluşmak bizleri inanılmaz rahatlatıyor, mutlu ediyor. Allah sizin bu muhabbetinizi bizlerden ayırmasın. Bizim kapımız da gönlümüz de her daim sizlere açık. Buraların bizlere emanet olduğunu biliyoruz. Emanete layıkıyla sahip çıkacağız. İlçemizi her yönüyle güvenli ve huzurlu bir ilçe haline getireceğiz. Daha güzel bir Pursaklar için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.



Başkan Çetin, konuşmalar sonrası söz alan mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini, 2020 yılında yapılacak olan çalışmalar programına aldı. - ANKARA

