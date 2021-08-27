Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den duyarlı belediye personeline ödül
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den duyarlı belediye personeline ödül

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den duyarlı belediye personeline ödül
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, görev alanında altın dolu cüzdanı bularak sahibine teslim eden Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Hüseyin Aktaş'ı ödüllendirdi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, görev alanında altın dolu cüzdanı bularak sahibine teslim eden Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Hüseyin Aktaş'ı ödüllendirdi.

Geçtiğimiz günlerde görev bölgesinde bir cüzdan dolusu altın bulan Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Hüseyin Aktaş, kendi imkanları ile altın dolu cüzdanı ve bir miktar parayı sahibine teslim etmişti. Personelin bu davranışını büyük takdirle karşılayan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Aktaş'ı bir maaş ikramiye ile ödüllendirdi. Duyarlı davranışı sonrasında personeli makamında ağırlayan Çetin, Hüseyin Aktaş'ın herkese örnek olması gereken bir duruş ortaya koyduğunu ifade etti.

"Bu davranışının toplumun her kesimine örnek olmasını temenni ediyorum"

Belediye personelinin örnek olması gereken bir tutum sergilediğini belirten Başkan Çetin, "Yolları süpürürken bulduğu altın dolu cüzdanı sahibine teslim eden Temizlik İşleri personelimiz, Hüseyin kardeşimizi bu güzel davranışından dolayı bir maaş ikramiye ile ödüllendirdik. Personelimizin bu davranışının toplumun her kesimine örnek olmasını temenni ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mansur Yavaş Vladimir Putin Zeynep Gül Yılmaz Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Mesut Akusta Merve Boluğur
Spor Marcao Arda Turan Ozan Tufan Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den duyarlı belediye personeline ödül - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 12:29:48. #1.15#

title