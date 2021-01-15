Puhu, pençesinde avladığı kuşla birlikte ölü bulundu
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Puhu, pençesinde avladığı kuşla birlikte ölü bulundu

15.01.2021 16:25 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:36
Puhu, pençesinde avladığı kuşla birlikte ölü bulundu

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan puhu, pençesiyle avladığı başka bir kuşla birlikte ölü bulundu.

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan puhu, pençesiyle avladığı başka bir kuşla birlikte ölü bulundu. 

Gemerek ilçesine bağlı Eğerci köyünde yaşayan Kazım İnan, köy içerisinde hareketsiz halde yatan yırtıcı kuşu fark etti. Pençesinde de kumruya benzeyen başka bir kuş olduğunu görüp, hayvanı kontrol eden İnan, kuşların ölü olduğunu fark etti. Köylülerin internetten araştırdıkları hayvanın puhu olduğu anlaşıldı. Kuşun avlandığı sırada tellere çarpıp yere düşerek öldüğü sanılıyor. 


Puhu, pençesinde avladığı kuşla birlikte ölü bulundu
Puhu, pençesinde avladığı kuşla birlikte ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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