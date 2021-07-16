Pucca kimdir? Pınar Karagöz kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Pucca kimdir? Pınar Karagöz kimdir, kaç yaşında, nereli?

Pucca kimdir? Pınar Karagöz kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medya fenomeni ve yazar, "Pucca" takma isimli Pınar Karagöz, sosyal medya hesabındaki paylaşımlar ile haberlere konu oluyor. Pucca eşi kim? Pucca gerçek adı ne? Pucca kimdir? Pınar Karagöz kimdir, kaç yaşında, nereli? Pınar Karagöz kitapları!

Fenomen Pınar Karagöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla takipçilerini şoke etti. Haberi Twitter hesabından duyuran Karagöz, neden gözaltına alındığını ise henüz bilmediğini söyledi. Pucca kimdir? Pınar Karagöz kimdir, kaç yaşında, nereli?

PUCCA KİMDİR?

Pucca'nın asıl ismi Pınar Karagöz'dür. Pucca, 3 Haziran 1987 İzmir Karşıyaka'da doğdu. Karşıyaka Kız Lisesi'nden mezun olan Pucca, üniversiteyi Ankara'da okudu. Önce radyo televizyon sinema, ardından da gazetecilik bölümü okuyarak iki üniversite bitirdi. Hürriyet gazetesinde köşe yazarlığı da yapan Pucca, Elele dergisinde de yazıyor. 2007 yılından beri internet bloğunda günlük tutuyor. 2010 yılında Dizüstü Edebiyat tarafından günlükleri kitap haline çevrildi.

PUCCA KİTAPLARI

Küçük Aptalın Büyük Dünyası

Ve Geri Kalan Her şey

Allah Beni Böyle Yaratmış

Ay Hadi İnşallah

Şimdi Biz Neyiz?

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