PUBG Mobile Metro Royale ve Titanlar: Son Direniş modlarını tekrar oyuna ekliyor! - Haberler
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PUBG Mobile Metro Royale ve Titanlar: Son Direniş modlarını tekrar oyuna ekliyor!

Playerbros - Haberler | Gamegar
PUBG Mobile Metro Royale ve Titanlar: Son Direniş modlarını tekrar oyuna ekliyor!

PUBG Mobile'ın sevilen oyun modları geri dönüyor!

En sevilen oyun modları tekrar oyunda, PUBG Mobile Metro Royale ve Titanlar, Son Direniş modlarını tekrar oyuna ekliyor. Oyun geliştiricileri müjdeli haberi sosyal medyadan işte böyle verdi!

Bildiğiniz üzere mobil oyun devi her güncelleme ile yeni bir oyun modunu oyuna ekliyor. Bu bakım ile birlikte de Metro Royale ve son direniş oyuna eklenecek. Oyuncuların bazıları bu modlar için oldukça heyecanlı olsa da çoğu oyuncu Ağır Silah Modu'nu bekliyor gibi görünüyor. PUBG Mobile tarafından ise bu konu ile ilgili henüz açıklama gelmedi.

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