Pubg Mobile 18. Sezon ne zaman başlayacak? Pubg Mobile 17. sezon bitiş tarihi!

Pubg Mobile'da Sezon 17'nin ortasına kadar gelinmişken, Sezon 18'in başlamasına da kısa bir zaman kaldı. İşte Pubg Mobile'ın Sezon 18 için çıkış tarihi ve saati, buna ek olarak Royal Pass ödüllerinin de yer aldığı Pubg Mobile ile ilgili bilgilerin yer aldığı haber turumuz... Pubg Mobile 18. Sezon ne zaman başlayacak? Yeni güncelleme ne zaman?

19 Ocakta başlayan Sezon 17 Runic Power, Mart ayının ortalarına doğru bitmesi bekleniliyor. Yeni silah kaplamaları, giysiler, emojiler ve çeşitli eşyalar için daha sezon 17 bitmemesine rağmen bütün oyunseverlerin gözü kulağı Pubg Mobile Sezon 18'e dönmüş durumda. Kullanıcılar en son gelen Runic Power güncellemesinden sonra beklentiyi arttırmış durumda ve yine güzel bir güncelleme bekliyorlar.

PUBG MOBİLE 18.SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Pubg Mobile 18. Sezon için kesin olarak birşey söylemek için daha çok erken diyebiliriz fakat, bir önceki gelen güncellemelerden yola çıkacak olursak Pubg Mobile Sezon 18'in Mart ayının ortalarına doğru bir gün de kullanıcılar ile buluşacağı nitekim söylenebilmektedir. Bunun için tahmini tarihler ise 19-21 Mart arası söyleyebiliriz. Her zaman olduğu gibi Sezon 17 Royale Pass bittikten sonra, RP bölümü gün boyunca sisteme erişim kesilecek ve oyuncular RP sekmesinden ödüllere ulaşamayacak. Sezon 17 bittikten sonra oyunseverlerin oyun rütbesi resetlenir ve seviye boyunca kazandığı ödülleri sezon sonunda tahsis edilmektedir.