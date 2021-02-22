Pubg Mobile 18. Sezon ne zaman başlayacak? Pubg Mobile 17. sezon bitiş tarihi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pubg Mobile 18. Sezon ne zaman başlayacak? Pubg Mobile 17. sezon bitiş tarihi!

22.02.2021 12:10 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:44
Pubg Mobile 18. Sezon ne zaman başlayacak? Pubg Mobile 17. sezon bitiş tarihi!

Pubg Mobile'da Sezon 17'nin ortasına kadar gelinmişken, Sezon 18'in başlamasına da kısa bir zaman kaldı. İşte Pubg Mobile'ın Sezon 18 için çıkış tarihi ve saati, buna ek olarak Royal Pass ödüllerinin de yer aldığı Pubg Mobile ile ilgili bilgilerin yer aldığı haber turumuz... Pubg Mobile 18. Sezon ne zaman başlayacak? Yeni güncelleme ne zaman?

19 Ocakta başlayan Sezon 17 Runic Power, Mart ayının ortalarına doğru bitmesi bekleniliyor. Yeni silah kaplamaları, giysiler, emojiler ve çeşitli eşyalar için daha sezon 17 bitmemesine rağmen bütün oyunseverlerin gözü kulağı Pubg Mobile Sezon 18'e dönmüş durumda. Kullanıcılar en son gelen Runic Power güncellemesinden sonra beklentiyi arttırmış durumda ve yine güzel bir güncelleme bekliyorlar.

PUBG MOBİLE 18.SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Pubg Mobile 18. Sezon için kesin olarak birşey söylemek için daha çok erken diyebiliriz fakat, bir önceki gelen güncellemelerden yola çıkacak olursak Pubg Mobile Sezon 18'in Mart ayının ortalarına doğru bir gün de kullanıcılar ile buluşacağı nitekim söylenebilmektedir. Bunun için tahmini tarihler ise 19-21 Mart arası söyleyebiliriz. Her zaman olduğu gibi Sezon 17 Royale Pass bittikten sonra, RP bölümü gün boyunca sisteme erişim kesilecek ve oyuncular RP sekmesinden ödüllere ulaşamayacak. Sezon 17 bittikten sonra oyunseverlerin oyun rütbesi resetlenir ve seviye boyunca kazandığı ödülleri sezon sonunda tahsis edilmektedir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Fuat Oktay Pervin Buldan Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Özge Özder Oğuzhan Koç Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Arda Turan Mesut Özil Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Pkk İran Kaza Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pubg Mobile 18. Sezon ne zaman başlayacak? Pubg Mobile 17. sezon bitiş tarihi! - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 13:12:32. #1.16#
title