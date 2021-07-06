PTT ne zaman kapanıyor? 2021 PTT Hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri! PTT kargo kaça kadar açık?

PTT kargo çalışma saatleri birçok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Yeni normalleşme döneminde PTT çalışma saatleri merak edildi. Yeni bir değişiklik oldu mu? PTT ne zaman kapanıyor? 2021 PTT Hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri! PTT kargo kaça kadar açık? PTT çalışma saatleri nelerdir? PTT kaçta açıyor, kaçta kapanıyor? PTT ne zaman kapanıyor? 2021 PTT Hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri! PTT kargo kaça kadar açık?

PTT kargo çalışma saatleri birçok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Yeni normalleşme döneminde PTT çalışma saatleri merak edildi. Yeni bir değişiklik oldu mu? PTT ne zaman kapanıyor? 2021 PTT Hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri! PTT kargo kaça kadar açık? PTT çalışma saatleri nelerdir? PTT kaçta açıyor, kaçta kapanıyor? PTT ne zaman kapanıyor? 2021 PTT Hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri! PTT kargo kaça kadar açık? İşte detaylar haberimizde…

PTT NE ZAMAN KAPANIYOR 2021?

PTT'ler hafta içi 08:30 – 17:30 arasında hizmet veriyorlar. PTT ve PTT kargo aracılığıyla işlem yapacak olanlar hafta içi her gün 17:30'a kadar işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Öğlen saatlerinde ise 1 saatlik araları bulunan PTT'ler 12:30-13:30 arası ya da 12:00-13:00 arası kapalı olabiliyorlar.

Tam kapanmada PTT'ler 10:00-16:00 saatleri arasında hizmet vermişti. Tam kapanmanın sona ermesinin ardından kademeli normalleşmeye geçişmesiyle birlikte PTT'ler de eski çalışma sistemlerine geri dönmüştür.