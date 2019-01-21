Psikoterapinin Seçkin İsimleri Türkiye Psikoterapi Zirvesinde Buluşuyor

Türkiye Psikoterapi Zirvesinin ikincisi 16-17 Mart 2019 tarihlerinde İTÜ – Maçka Kampüsünde gerçekleştiriliyor. Pozitif Psikoterapinin dünyaca ünlü ismi olan Tayyab Rashid'in de katılacağı zirvede alanında uzman 28 konuşmacı yer alacak.

"28 UZMAN, 24 EKOL"

Bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan Türkiye Psikoterapi Zirvesinde 28 farklı ekol üzerine uzmanlaşmış 28 profesyonel isim, psikoterapi alanında yapılan çalışmaları her yönüyle değerlendirerek birikimlerini aktaracaklar. Kısa sürede sağlayacağı çok çeşitli bilgi aktarımı sayesinde alana ilgi duyanlara büyük bir fırsat sunan Türkiye Psikoterapi Zirvesinde konuşmacılar ile katılımcılar, paneller ve atölyeler eşliğinde bol etkileşimli bir atmosferde buluşacak.

AÇILIŞ KONUŞMASI SONRASI ATÖLYE

POEM Psikoloji tarafından gerçekleştirilecek olan zirvede Pozitif Psikoterapinin dünyaca ünlü ismi olan Dr. Tayyab Rashid, açılış konuşmasını yaptıktan sonra bir atölye gerçekleştirecek.

HER YÖNÜYLE PSİKOTERAPİ

Zirvenin en dikkat çeken yönü psikoterapi alanına dair birçok konuyu bir arada ele alacak olması ve herhangi bir kısıtlama gözetmeksizin kapılarını herkese açmasıdır. Bu sayede isteyen herkes psikolojiyi ve psikoterapiyi alanın duayenlerinden dinleme fırsatı yakalayacak, konuşmacılar ise kendi durdukları noktadan bakarak tecrübeleriyle katılımcılar için yeni pencereler açacaklar.

Zirvede yer alacak konuşmacılar;

Pozitif Psikoterapi konusunda Dr. Tayyab Rashid,

Psikoterapinin Bugünü konusunda Prof. Dr. Kemal Sayar,

Bilişsel Davranış Terapisikonusunda Prof. Dr. Hakan Türkçapar,

Fenomenolojik Rüya Benliği Modeli konusunda Prof. Dr. Hayrettin Kara,

Şema Terapi konusunda Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak,

EMDR konusunda Uzm. Psk. Emre Konuk,

Medikal Tedavi ve Psikoterapi konusunda Prof. Dr. Mücahit Öztürk,

Sorun Çözme Terapisi konusunda Prof. Dr. Mehmet Eskin,

Travmanın Psikoterapisi konusunda Prof. Dr. Tamer Aker,

Kişilik Bozuklukları ve Psikoterapi konusunda Prof. Dr. Medaim Yanık,

Psikoterapilerin Geleceği konusunda Prof. Dr. Orçun Yorulmaz,

Motivasyonel Görüşme konusunda Prof. Dr. Kültegin Ögel,

Gestalt Terapi konusunda Prof. Dr. Hanna Nita Scherler,

Psikanaliz ve Psikanalitik Psikoterapi konusunda Yavuz Erten,

Kabul ve Kararlılık Terapisi konusunda Doç. Dr. Fatih Yavuz,

Diyalektik Davranışçı Terapi konusunda Doç. Dr. Işıl Bilican,

Psikodrama konusunda Uzm. Psk. Dan. Deniz Altınay,

Bilinçli Farkındalık Terapisi konusunda Doç. Dr. Zümra Atalay Özyeşil,

Aile Terapisi konusunda Yrd. Doç. Dr. Murat Dokur,

Pozitif Psikoterapi konusunda Yrd. Doç. Dr. Rukiye Hayran,

Narratif Terapi konusunda Dr. Eren Murat Dinçer,

Çocuk ve Ergenlerle BDT konusunda Yrd. Doç. Dr. Vahdet Görmez,

Theraplay Oyun Terapisi konusunda Uzm. Psk. Aslı Candan Kodalak,

Duygu Odaklı Terapi konusunda Kli. Psk. Dinçer Kocalar,

Oyun Terapisi konusunda Kli. Psk. Mehmet Teber,

Metakognitif Terapi konusunda Kli. Psk. Hilal Bebek,

Öz Şefkatli Farkındalık konusunda Zeynep Selvili Çarmıklı,

Varoluşçu Terapi konusunda Kli. Psk. Ferhat Jak İçöz yer alacaktır.

Siz de psikoloji alanına dair tecrübe ve bilgi paylaşımlarıyla dolu dolu geçecek olan bu zirveye katılmak isterseniz detaylar ve kayıt için turkiyepsikoterapizirvesi.com adresini inceleyebilirsiniz.