Prompter nedir, ne işe yarar? Nerelerde kullanılır, nasıl bir alettir?
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Prompter nedir, ne işe yarar? Nerelerde kullanılır, nasıl bir alettir?

Siyasetçilerin canlı yayında konuşmalarını ekrandan bakarak okudukları ve bazen kazalarla gündeme gelen prompter'ın çoğu vatandaş tarafından ne işe yaradığı bilinmiyor. Peki prompter nedir, ne işe yarar, nasıl bir alettir detayları haberimizde yazalım.

Prompter nedir, ne işe yarar? Nerelerde kullanılır, nasıl bir alettir?
04.08.2020 17:30 | Son Güncelleme: 04.08.2020 17:33

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında prompter kazası yaşamıştı. Bu olayın ardından prompter nedir, ne işe yarar merak konusu olmuştu. Peki prompter nedir, nerelerde kullanılır?

PROMPTER NEDİR?

Prompter, kamera önüne yerleştirilerek, çekimi yapılan kimseye yazılı veya görüntülü hatırlatmalar yapan elektronik suflör.

Aslen "ortaya çıkarmak, cesaretlendirmek" anlamlarında kullanılan İngilizce "prompt" sözcüğü, 15. yüzyıldan itibaren sufle yapmak anlamında da kullanılmaya başlanmıştır.

PROMPTER NASIL ÇALIŞIR?

Tipik bir prompter, kamera altına yerleştirilmiş bir monitör ile kamera ve monitör arasına yerleştirilmiş ışın ayırıcı bir cam ekrandan oluşur. Monitörden gelen metin veya resimler kamera önündeki cam vasıtasıyla çekimi yapılan kişiye (örneğin bir sunucuya) yansıtılır. Çekimi yapılan kimse bu notları yansıtıcı camdan okurken gözleri kameranın lensine yöneldiği için, izleyicilerde, konuşmanın ezberden yapıldığı illüzyonu oluşur.

Prompter için gerekli aletler:

Kamera

Gölgelik

Sufle monitörü

Işın ayırıcı cam

Çekim görüntüleri

Sufle metni

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