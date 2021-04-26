Programa bağlanan gençten Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: Duş alırken müzik dinlemek günah mı?
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Programa bağlanan gençten Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: Duş alırken müzik dinlemek günah mı?

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Magazin

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programına katılan genç bir izleyici, "Duş alırken müzik dinlemek günah mı?" sorusunu yöneltti. Hatipoğlu bu soruya "Duş alırken müzik dinlemek günah değil. Sizi rahatsız etmeyen şey İslam'ı da rahatsız etmez. Duş alırken mutlaka Kelime-i Şehadet getir, abdestini al" yanıtını verdi.

Her yıl Ramazan programıyla seyirci karşısına çıkan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu yıl koronavirüs nedeniyle programlarını çevrim içi gerçekleştiriyor. Yayına uzaktan bağlanan seyirciler ise sordukları sorularla gündem olmaya devam ediyor.

Ünlü ilahiyatçıya son olarak genç bir izleyici tarafından "Duş alırken müzik dinlemek günah mı?" sorusu yöneltildi. Hatipoğlu bu soruyu "Bütün gençler aynı herhalde... Duş alırken müzik dinlemek günah değil. Sizi rahatsız etmeyen şey İslam'ı da rahatsız etmez. Doğru bir vicdan, doğru bir akıl yanlışa evet demez. Duş alırken mutlaka Kelime-i Şehadet getir, abdestini al" şeklinde yanıtladı.

Programa bağlanan gençten Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: Duş alırken müzik dinlemek günah mı?
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları (2)
UĞUR DURAN: 20 tane asgari ücretlinin 1 yılda kazandığı parayı 1 ramazan ayında kazanan adam gibi adam Nihat Hocam Selamlar olsun size!!
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KUMKUM : Seçmece karpuz gibi ortam.
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500
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