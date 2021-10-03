Program sırasında bayılan öğrenciyi Beşiktaş kaymakamı kucağında taşıdı - Haberler
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Program sırasında bayılan öğrenciyi Beşiktaş kaymakamı kucağında taşıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Etiler'deki bir okulun düzenlediği programda korkutan anlar yaşandı. Bir öğrencinin bayıldığını gören Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, kucağına aldığı öğrenciyi içeriye taşıdı. Kaymakam'ın bu hareketi takdir topladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Etiler'de bir okulun açılışına katılan Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan'ın hareketi takdir topladı. Bakan, programda bayılan bir öğrenciye müdahale ederek içeriye taşıdı.

TANSİYON NEDENİYLE FENALAŞTI

Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Etiler Anadolu Lisesi'nde düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Program sırasında bir öğrenci tansiyona bağlı olarak fenalaşıp bayıldı. Bayılan öğrenciyi Kaymakam Bakan, kucağında içeriye taşıdı. Yaşanan panik anları ve kaymakamın öğrenciyi kucağında taşıma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Program sırasında bayılan öğrenciyi Beşiktaş kaymakamı kucağında taşıdı
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Haber: Program sırasında bayılan öğrenciyi Beşiktaş kaymakamı kucağında taşıdı - Haberler
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