Program sırasında bayılan öğrenciyi Beşiktaş kaymakamı kucağında taşıdı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Etiler'de bir okulun açılışına katılan Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan'ın hareketi takdir topladı. Bakan, programda bayılan bir öğrenciye müdahale ederek içeriye taşıdı.

TANSİYON NEDENİYLE FENALAŞTI

Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Etiler Anadolu Lisesi'nde düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Program sırasında bir öğrenci tansiyona bağlı olarak fenalaşıp bayıldı. Bayılan öğrenciyi Kaymakam Bakan, kucağında içeriye taşıdı. Yaşanan panik anları ve kaymakamın öğrenciyi kucağında taşıma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri