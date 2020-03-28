Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti
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Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti

Prof. Dr. Mustafa Çetiner, katıldığı bir canlı yayında dedesi umreden gelen bir gencin süper bulaştırıcı olduğunu ve onlarca insanı enfekte ettiğini söyledi. Çetiner'in bu açıklamalar esnasında Samsun'u ağzından kaçırması, bölge halkını tedirgin etti.

28.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:20
Profesörün canlı yayındaki 'Süper bulaştırıcı var' çıkışı Samsun halkını tedirgin etti

CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programında tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'deki son durumu ve alınan önlemler masaya yatırıldı. Program konuklarından İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, Samsun'da dedesi umreden gelen bir gencin virüs kaptığını ve bu gencin hamburgercide çalışması vesilesiyle süper bulaştırıcı olarak onlarca kişiyi enfekte ettiğini (bulaştırdığını) söyledi.

Güney Kore'de yer alan ve onlarca insanı enfekte etmesiyle bilinen süper bulaştırıcıları anımsatan Çetiner, "Bizim gibi büyük metropellerden henüz hastalığın yayılmadığı köylere, kentlere gidip de orada bulaştırabilecek insanlar da var. (Güney) Kore'de öyle süper bulaştırıcılar vardı. Yüzlerce insana tek başına virüs bulaştırdı" dedi.

"SAMSUN'DA SÜPER BULAŞTIRICI VAR"

Ardından Samsun'da da bir süper bulaştırıcının olduğunu ağzından kaçıran uzman isim, "Dedesi umreden geliyor, ondan kapıyor. Bir büyük AVM'de çok işlek bir hamburgercide çalışıyor çocuk. Onlarca insanı enfekte etti" ifadelerini kullandı. Bu sürpriz çıkıştan sonra devreye giren program moderatörünün "Nerede?" şeklinde bir soru yöneltmesi üzerine Çetiner, "Türkiye'de" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı.

Çetiner'in bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Samsun halkını da tedirgin etti.

Profesörün canlı yayındaki 'Süper bulaştırıcı var' çıkışı Samsun halkını tedirgin etti

Haberin Videosu:

Prof. Dr. Mustafa Çetiner'in canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti

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Haber Yorumları (3)
GANGSTA: Kim olduğu bilindigine göre çoktan izole edilmistir
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BAHADIR: Bu seferde başka haberle anıldı sam....
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TRET: Samsunlular sahilde çiftlikte gezmeyi bırakın artık.
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