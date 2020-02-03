Profesör Abdurrahman Şenyiğit: Koronavirüsten ziyade domuz gribini konuşmamız lazım

03.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:53

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs dünyayı tehdit etmeye devam ederken şimdiye kadar 361 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Dünya koronavirüs salgınıyla sarsılırken Türkiye'nin birçok ilinde de domuz gribi vakası görülüyor. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da bir kişinin domuz gribi nedeni ile hayatını kaybettiğini aktaran uzmanlar, Türkiye'nin koronavirüsten ziyade domuz gribine dikkat etmesi uyarısında bulundu.

"KORONAVİRÜSTEN ZİYADE DOMUZ GRİBİNİ KONUŞMAK LAZIM"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, Türkiye'de Çin gribinden ziyade domuz gribini konuşmak gerektiğini, yaklaşık 10 gün önce Diyarbakır'da bir vatandaşın domuz gribinden hayatını kaybettiğini söyledi.

"KORONAVİRÜSÜNDEN DAHA TEHLİKELİ"

Dünya gündeminde koronavirüsünden bahsedildiğini kaydeden Prof. Dr. Şenyiğit, bu virüsün turistler aracılığıyla hızla yayıldığını ve virüse bağlı ölüm sayısının da her geçen gün arttığını dile getirdi.

Gribin, nezlenin ileri evresi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şenyiğit, "Aslında grip bir virütik enfeksiyondur. Yani, gribal enfeksiyonlar, bunların farklı ad grupları vardır. Çoğu koronavirüs grubuna dayanıyor. İlk etapta insandan insana bulaştığı kabul edilmiyordu. Ama bugün için artık insanlardan insana bulaşıldığı da kabul ediliyor. Bu yüzden önemli bir risk gibi kabul edilebiliyor. Peki bizim için ülkemizde anlamı nedir, bence koronavirüsünden ziyade domuz gribini konuşmamız lazım. Bugün belli şehirlerde domuz gribi tekrar ortaya çıkmaya başladı. Domuz gribi ile ilgili Eğitim Araştırma Hastanesinde bir hastayı kaybettik. En son Batman'da bir hasta vardı. Bizde bu tehlike koronavirüsünden daha fazla" dedi.

"DOMUZ GRİBİNDEN KORUNMAK İÇİN AŞI YAPILMALI"

Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, gribal enfeksiyonun oluşturduğu komplikasyonların kişiyi öldürdüğünü kaydeden Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, sözlerine şöyle devam etti:

"Tekrar söylüyorum bizim için çok önemli olan domuz gribidir. Özellikle risk altında olanların mutlaka aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Burada aşının önemine bir daha vurgu yapmak istiyorum. Son derece önemlidir aşı yapmak, çünkü aşı koruyucudur. 5 yaş altı vaka grupları, 65 yaş üstü vaka grubu, kronik hastalığı olanlar, dalağı alınmış olanlar, şeker hastalığı olanlar, bronşiti olanlar, asımı olanların mutlaka aşılarını yaptırmalarında büyük fayda var. Genellikle bu tür hastalarla temastan sonra 24 ile 48 saat içinde hafif bir kırgınlık başlar. Sonra hafif bir ateş, baş ağrısı, boğaz da yanma, halsizlik, takatsizlik. yüksek ateş ve daha sonra şuur kaybına kadar giden tablo meydana gelebilir."

Kaynak: İHA