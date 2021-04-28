Prof. Zeki Kılıçaslan kimdir? Prof. Zeki Kılıçaslan kaç yaşında, nereli? Prof. Zeki Kılıçaslan biyografisi!

1980'de temel tıp eğitimini bitirip, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı'nda uzmanlığa başlayan Prof. Zeki Kılıçaslan kimdir? Prof. Zeki Kılıçaslan kaç yaşında, nereli? Prof. Zeki Kılıçaslan mesleği nedir? Prof. Zeki Kılıçaslan hayatı ve biyografisi nedir?

1980'de temel tıp eğitimini bitirip, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı'nda uzmanlığa başlayan Prof. Zeki Kılıçaslan kimdir? Prof. Zeki Kılıçaslan kaç yaşında, nereli? Prof. Zeki Kılıçaslan mesleği nedir? Prof. Zeki Kılıçaslan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

PROF. ZEKİ KILIÇASLAN KİMDİR?

1957 senesinde Trabzon'da dünyaya gelen Zeki Kılıçaslan, liseyi İstanbul Bayrampaşa'da tamamladıktan sonra 1974'te İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. 1980'de temel tıp eğitimini bitirip, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı'nda uzmanlığa başladı. 1984 yılında Göğüs hastalıkları ve Tüberküloz uzmanı unvanını kazandı. 1989 yılında doçent unvanı kazandı ve aynı yıl İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında çalışmaya başladı. 1994 yılında profesör unvanını kazanarak 2000-2003 yıllarında Anabilim Dalı başkanlık görevini yürüttü. 1989'dan beri bu anabilim dalında görevli olan Zeki Kılıçaslan, başta kot kumlama işçilerinin mücadelesi olmak üzere birçok emek mücadelesine ciddi katkılar sunmuştur.