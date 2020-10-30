Prof. Dr. Ziyadin Çakır kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hangi üniversitede görevli? Hayatı ve hakkında bilgiler!

Prof. Dr. Ziyadin Çakır İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim görevlisidir. Doktorasını İTÜ Jeofizik Mühendisliği bölümünde yapmıştır. Peki Prof. Dr. Ziyadin Çakır kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Deprem alanında uzman olan ve televizyonlarda konuşma yapan Prof. Dr. Ziyadin Çakır'ın vatandaşlar tarafından hayatı ve hakkında bilgileri merak ediliyor. Peki Prof. Dr. Ziyadin Çakırkimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hayatı ve hakkında bilgiler sizlerle...

PROF. DR. ZİYADİN ÇAKIR KİMDİR?

Prof. Dr. Ziyadin Çakır, İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı'dır. Doktorasını İTÜ Jeofizik Mühendisliği bölümünde yapmıştır.

Prof. Dr. Ziyadin Çakır Lisans eğitimini 1991 yılında Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Ardından yüksek lisansını 1996 yılında İngiltere'de yer alan Bristol Üniversitesi'nde yapmıştır. Daha sonrasında ise bütünleşik doktorasını Institut de Physique du Globe üniversitesinde, doktorasını ise İTÜ Jeofizik Mühendisliği bölümünde yapmıştır.

İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde 2006 yılında Yardımcı Doçent ve 2011 yılında Doçent olan Ziyadin Çakır, 2016 yılında Profesör olmuştur.

2018 yılında ise İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı olmuştur.