Prof.DR. Osman Can kimdir? FOX konuğu Osman Can kaç yaşında, nereli? Osman Can mesleği nedir?

FOX tv ekranlarında yayınlanan 3 Mayıs Pazartesi günü konuğu Prof.DR. Osman Can kimdir? FOX konuğu Osman Can kaç yaşında, nereli? Osman Can mesleği nedir?

Hafta içi her gün yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat konuğu Prof.DR. Osman Can kimdir? FOX konuğu Osman Can kaç yaşında, nereli? Osman Can mesleği nedir?

OSMAN CAN KİMDİR?

Osman Can (d. 15 Şubat 1968, Iğdır), Türk yazar, akademisyen, eski Anayasa Mahkemesi raportörü ve milletvekili. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Anayasa Hukuku alanında ders vermektedir.

1992'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1993 yılında Erzincan Hukuk Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Almanya'nın Köln Üniversitesinde 1997 yüksek lisansını, 2000 yılında ise doktorasını tamamladı. Temmuz 2002 tarihinde Anayasa Mahkemesine Raportör-Hâkim olarak atandı. Bu süre zarfında Türkiye tarihinin en çalkantılı dönemindeki önemli anayasa hukuksal davalarda Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'nca raportör olarak görevlendirildi.

2003 yılında Türk-Alman Kamu Hukukçuları Forumunu kurdu ve Türkiye Koordinatörlüğünü üstlendi. 2006 yılında Bilim Jürisi tarafından oybirliğiyle doçentliğe layık görüldü 2010 yılında Demokrat Yargı derneğinin kuruluşunda yer aldı ve yargının tarafsızlığı ve çoğulculaştırılması mücadelesini sivil toplum örgütü üzerinden yürüttü. 2010 yılında Hukukçular Derneği'nce Türkiye'de "yılın hukukçusu" ödülüne layık görüldü.

Ekim 2010 itibariyle Mahkemeden ayrıldı. Yeni Anayasa Platformunun oluşumuna katıldı. 2011 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından "yılın fikir adamı" ödülüne layık görüldü. 2011 Temmuzunda Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyeliğine başladı. AK Parti 4. Olağan Kongresinde AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 30.4.2013 itibariyle Anayasa Hukuku Profesörü oldu. Ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır.