Prof. Dr. Naci Görür, Yalova açıklarında meydana gelen depremi yorumladı: Adalar fayı çatırdıyor demektir Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremi 3 ay önceden tahmin eden Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Yalova açıklarında meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremi yorumladı. Görür, depremin Adalar Fayı'nın güneydoğu ucundan çatırdadığının işareti olabileceği uyarısında bulundu.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sabah saatlerinde Marmara'da meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Görür, Yalova açıklarında meydana gelen depremin Adalar Fayı'nın güneydoğu ucundan çatırdadığının işareti olabileceği uyarısında bulundu.

Depremin yerinin 1999 Marmara depreminde Kuzey Anadolu Fayı'ndaki (KAF) kırılmanın Marmara'da durduğu yere yakın olduğunun altını çizen Görür, Twitter hesabından şunları yazdı:

"ADALAR FAYI ÇATIRDIYOR DEMEKTİR"

"Yalova açıklarında olan 4 büyüklüğünde deprem olasılıkla Adaların güneyinden geçen fay zonu üzerinde veya yakınında oldu. Depremin yeri ilginç. Burası KAF'ın 1999 İzmit depreminde kırılıp Marmara'da en son durduğu yere yakın. Biliyorsunuz, Adalar'ın güneyindeki fay da kilitli ve stres biriktiriyor. Eğer bu deprem geçekten bu fay üzerinde ise Adalar Fayı da güneydoğu ucundan çatırdıyor demektir"