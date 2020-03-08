Prof. Dr. Naci Görür, Yalova açıklarında meydana gelen depremi yorumladı: Adalar fayı çatırdıyor demektir
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Prof. Dr. Naci Görür, Yalova açıklarında meydana gelen depremi yorumladı: Adalar fayı çatırdıyor demektir - Haber
Naci Görür, Deprem, Yalova, Adalar, Güncel

Prof. Dr. Naci Görür, Yalova açıklarında meydana gelen depremi yorumladı: Adalar fayı çatırdıyor demektir

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremi 3 ay önceden tahmin eden Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Yalova açıklarında meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremi yorumladı. Görür, depremin Adalar Fayı'nın güneydoğu ucundan çatırdadığının işareti olabileceği uyarısında bulundu.

08.03.2020 21:04 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:34
Prof. Dr. Naci Görür, Yalova açıklarında meydana gelen depremi yorumladı: Adalar fayı çatırdıyor demektir

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sabah saatlerinde Marmara'da meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Görür, Yalova açıklarında meydana gelen depremin Adalar Fayı'nın güneydoğu ucundan çatırdadığının işareti olabileceği uyarısında bulundu.

Depremin yerinin 1999 Marmara depreminde Kuzey Anadolu Fayı'ndaki (KAF) kırılmanın Marmara'da durduğu yere yakın olduğunun altını çizen Görür, Twitter hesabından şunları yazdı:

"ADALAR FAYI ÇATIRDIYOR DEMEKTİR"

"Yalova açıklarında olan 4 büyüklüğünde deprem olasılıkla Adaların güneyinden geçen fay zonu üzerinde veya yakınında oldu. Depremin yeri ilginç. Burası KAF'ın 1999 İzmit depreminde kırılıp Marmara'da en son durduğu yere yakın. Biliyorsunuz, Adalar'ın güneyindeki fay da kilitli ve stres biriktiriyor. Eğer bu deprem geçekten bu fay üzerinde ise Adalar Fayı da güneydoğu ucundan çatırdıyor demektir"

Prof. Dr. Naci Görür, Yalova açıklarında meydana gelen depremi yorumladı: Adalar fayı çatırdıyor demektir

Haberin Videosu:

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Yalova açıklarında meydana gelen depremi yorumladı: Adalar fayı çatırdıyor demektir

İlgili Haberler

Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı
Müteahhit ile apartman sakinlerinin koku kavgası kanlı bitti Haber
Müteahhit ile apartman sakinlerinin koku kavgası kanlı bitti
AK Partili eski vekil fikir değiştirdi! Babacan'ın partisinde yer almayacak Haber
AK Partili eski vekil fikir değiştirdi! Babacan'ın partisinde yer almayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika James Jeffrey Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Muhterem Nur Müslüm Gürses Serenay Sarıkaya Nilperi Şahinkaya
Spor Falcao Ersun Yanal Fatih Terim Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Daha Fazla Adana Avrupa İtalya Yunanistan
Şu an buradasınız: Prof. Dr. Naci Görür, Yalova açıklarında meydana gelen depremi yorumladı: Adalar fayı çatırdıyor demektir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 21:36:30. #1.14#