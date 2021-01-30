Prof. Dr. Naci Görür'den büyük İstanbul depremi için korkutan tahmin: Minimum 7,2 büyüklüğünde

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kandilli Rasathanesi'nin, "Silivri-Kumburgaz-Büyükçekmece'yi içine alan fay parçasında anormallik yaşandığı ve 'olası kırılma beklenen alan' olarak bu hattın öne çıktığı" açıklamasının önemsenmesi gerektiğini belirtti. Görür, beklenen İstanbul depreminin minimum 7,2 büyüklüğünde gerçekleşebileceğini de söyledi.

Kandilli Rasathanesi yöneticileri İstanbul'da beklenen olası depreme ilişkin yürütülen çalışmalarda elde edilen bulgularda, Silivri-Kumburgaz-Büyükçekmece'yi içine alan fay parçasında anormallik yaşandığını, 'olası kırılma beklenen alan' olarak bu hattın öne çıktığını açıkladı.

UYARILARIN DİKKATE ALINMASI GEREKTİĞİNİ İFADE ETTİ

Konuyla ilgili Twitter'dan kendisine yöneltilen sorular üzerine açıklama yapan Prof. Görür, yıllardır Kandilli'yle aynı uyarılarda bulunduğunu ve bu uyarının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

"MİNİMUM 7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞEBİLİR"

Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, çoğu arkadaş Kandilli'nin Marmara'da yapmış olduğu yeni açıklama ile ilgili benim fikrimi soruyor: anlıyorum ki açıklamalarımız herkese doğru ve yeterince ulaşmıyor.

Ben senelerdir Marmara'da kilitli olan faylardan birinin de Silivri açıkları ile Yeşilköy açıkları arasında uzanan Kumburgaz Fay kolunun olduğunu söylüyorum.

Beklenen depremin büyük bir olasılıkla bu kol üzerinde olacağını ve minimum 7.2 büyüklüğünde gerçekleşebileceğini ifade ediyorum. Dolayısıyla, Kandilli'nin bugün için söyledikleri bana göre doğrudur ve önemsenmelidir."