24.10.2019 18:31

Prof. Dr. Fuat Sezgin'in doğum yıl dönümünde adına merkez açıldı

Bağcılar'da Fuat Sezgin Bilim Merkezi açıldı

İSTANBUL - Merhum tarihçi Fuat Sezgin'in doğum yıl dönümünde Bağcılar'da adına kurulan bilim merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Merkezle Fuat Sezgin, anılırken miniklere bilim dolu birçok etkinliği gerçekleştirme imkanı sunuldu.

İslam tarihi, bilim ve teknoloji alanında önemli çalışmalar yapan 24 Ekim 1924 yılında doğan merhum tarihçi Fuat Sezgin'in doğum yıl dönümünde Bağcılar'da adına kurulan bilim merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Çocukları bilimsel faaliyetlere yönlendirmek amacıyla kurulan merkezin açılışına Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, çeşitli üniversitelerden akademisyenler ile çok sayıda vatandaş ve çocuklar katıldı. Açılışta merhum Fuat Sezgin'in dünyanın önde gelen tarihçilerinden biri olduğuna dikkat çekilirken, miniklerin örnek alması gereken bir isim olduğu belirtildi. Ardından bilim merkezinin açılış kurdelesi kesilirken alandaki etkinlikler katılımcılara tanıtıldı. Katılımcılar merkezdeki birçok etkinliği öğreticilerden bilgi alarak deneme imkanı yakaladı. Bilim Merkezine adının verilmesiyle merhum tarihçi Fuat Sezgin anılırken, miniklere bilim dolu birçok etkinliği gerçekleştirme imkanı sunuldu.

"24 Ekim 2019 tarihi de Fuat Sezgin Hocamızın doğum yıl dönümü"

Prof. Dr. Fuat Sezgin'in doğum yıl dönümünde açılan merkezin minikler için önemli bir alan olduğuna dikkat çeken Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bugünde geçen yıl aramızdan ayrılan Fuat Sezgin hocamızın adına burada bir merkezi açacağız. 2019 yılı da Cumhurbaşkanımızın genelgesiyle Fuat Sezgin yılı olarak ilan edilmişti. Bizde bu yıla özgü Fuat Sezgin ismiyle merkezimin açılışını yapıyoruz. Aynı zamanda da 24 Ekim tarihi de Fuat Sezgin Hocamızın doğum yıl dönümü, bunun da bir anlamı olduğunu ifade edeyim" ifadelerini kullandı.

"Çoğu çocuk bilime çok önem veriyor ama gerekli imkanlar bazen olmuyor"

Bilim merkezinde birçok etkinliğe katıldığını ifade eden Beyza Nur Çakır, "Bugün burada birçok şey gördük, bilimi sanatı hepsini bir arada nasıl kullanabileceğimizi gördük. Çoğu çocuk bilime çok önem veriyor ama gerekli imkanlar bazen olmuyor. Ama burada istediğimizi yapabiliyoruz" dedi.

Ürettikleri robotları da yanında götürüyor

Bağcılar Belediyesi, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Kalkınma Ajansı işbirliğinde açılan merkezde çocukların el becerilerini ve düşüncelerini geliştireceği atölyeler, girdap tünelinden jiroskopa, Arşimet deney istasyonundan fısıltı çanaklarına kadar birçok bulunuyor. Bağcılar Belediyesi 8D Sinema ve Planetaryum binasının içinde oluşturulan merkezde çocuklar kendilerine verilen malzemelerden robotlar yaparken, ürettikleri robotları da yanında götürüyor. Hafta içi gençlere açık olan bilim merkezi, hafta sonu yetişkinlere hizmet veriyor.

Kaynak: İHA