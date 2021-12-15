EVREN, ANKARA (Habermetre) - Prof. Dr. Evren Balta'ya Fark Yaratan Kadınlar'dan Ödül

Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Evren Balta, MediaCat tarafından düzenlenen Fark Yaratan Kadınlar ödül programında, Türkiye'de demografik olarak erkek egemen sektörlerde öne çıkan kadın liderlerden biri olarak seçildi. MediaCat'in 2013 yılından bu yana iş, marka ve yaratıcı dünyanın başarılı ve ilham veren kadınlarını onurlandırmak için düzenlediği Fark Yaratan Kadınlar seremonisi bu yıl MediaMarkt Türkiye ana desteğiyle 9. kez gerçekleşti.

Alanlarında fark yaratan 10 başarılı kadına ödülleri, Brand Week Istanbul'da 11 Kasım'da gerçekleştirilen bir törenle takdim edildi. Bu sene ilk kez akademi kategorisinde verilen ödüle ise Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Evren Balta layık görüldü. Prof. Dr. Evren Balta ödül konuşmasında şunlara değindi: "Başarırken dahi başaramıyor olduğumuzu düşünmemiz cinsiyet ayrımcılığıyla dolu bir kültürde kadın olmaya verilen normal ve ortak bir tepki. Benim belki de en büyük şansım liderlik pozisyonunda kadınların olduğu bir üniversitede çalışmak oldu. Kadın lider modellerinin önünü açan ve özgür düşünceye sınır koymayan bir kurumda olmanın beni kanatlandırdığını ifade etmek isterim. Buradan yarattıkları pozitif, destekleyici, dayanışmacı ve cinsiyet körü olmayan iş ortamı için Özyeğin Üniversitesi'ne ve Özyeğin'i son 4 yıldır evim yapan tüm iş arkadaşlarıma teşekkür etmek isterim. Bu ödülü onlarla ve geçtiğimiz yıl salgının zor koşullarında üretmeye, çalışmaya, öğretmeye devam eden tüm kadın akademisyenlerle paylaşıyorum. "

Prof. Dr. Evren Balta'yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

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