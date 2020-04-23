Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak
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23 Nisan, Türkiye, Güncel, Haber

Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak

Koronavirüse karşı iki farklı aşı üretiminin laboratuvar kısmının tamamlandığını duyuran Prof. Dr. Ercüment Ovalı, konuk olduğu canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Ovalı, "Yaptığımız aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak" dedi.

23.04.2020 19:03 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:15
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak

Koronavirüs aşısı için 23 Nisan'ı işaret eden Prof. Dr. Ercüment Ovalı, beklenen açıklamayı Twitter hesabı üzerinden yaptı. Koronavirüse karşı 2 farklı aşı üretiminin laboratuvar kısmının tamamladığını belirten Ovalı, "Sıra hayvan deneylerinde. Son 1 aydır gece gündüz çalışarak 6 proje 4 ürün ve 3 makale çıkaran kahramanlarıma teşekkür ediyorum. Canım ülkem artık Covid-19'a karşı aşı geliştirebilen az sayıdaki ülkeler arasında" ifadelerini kullandı.

Ercüment Ovalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaların ardından Habertürk TV'de Yayın Koordinatörü Kürşad Oğuz'un sunduğu Özel Röportaj programına konuk oldu.

"HER ŞEY YOLUNDA GİDERSE AŞI AĞUSTOS'TA İNSANLARA DOKUNACAK"

Aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Ovalı, "Yaptığımız aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak. Ama yanlış gidebilir, terslikler olabilir. Eninde sonunda başarırız. Benim hep inandığım bir söz var: Zoru hemen yaparız, imkansız zaman alabilir. Bu zamana kadar adeta nefessiz çalıştık. Verdiğimiz sözü tuttuk. Biz 23 Nisan'ı tarih olarak koyarken, bugüne zor yetişir diyorduk" dedi.

Türkiye'de 40 yıl sonra üretilmiş bir aşının test aşamasına geleceğini söyleyen Ovalı, "Özellikle belirtmek istiyorum 'Ben aşıyı buldum' demiyorum, ürettik" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak

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