Prof. Dr. Aslan: Bu yıl kış şartlarına bağlı hasta hayvan sayısı 5'e katlandı

VAN (DHA) - VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, 22 yıldır tedavileri yapılan yaralı ve hasta yaban hayvanları sayısının bu yıl 5 kat arttığını belirterek, soğuk havaların ve mevsimlerin durumu etkilediğini söyledi.

Van Gölü havzasında 22 yıldır yaralı ve hasta yaban hayvanlarının tedavileri yapılıyor, tedavileri tamamlananlar yaşam alanlarına bırakılıyor. Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, hayvanların hastalık veya yaralanmalarının mevsimlere göre değişiklik gösterdiğini söyledi. Merkeze getirilen hayvanların hasta popülasyonunun bu yıl 5'e katlandığını söyleyen Prof. Dr. Aslan, "Her mevsime göre hasta hayvan sayımız değişmekte. İlkbahar sezonunda yavrular gelirken, yaz aylarında yaralanmalar geliyor. Bu sene ise karın fazla yağması ve soğuk havalar nedeniyle yaban hayvanlarının yerleşim yerine gelmelerine neden oldu. Buna bağlı olarak da 2 yılda gelen puhu ile tilki sayısı 7'yi geçmezdi ama son 45 günde tilki, puhu ve kurttan oluşan 18 yaban hayvanı bize geldi. 1,5 ay önce de merkezimize getirilen ve tedavileri tamamlanan 19 tilki ve kurdu doğaya saldık" dedi.