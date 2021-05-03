Pro Elite League 11 ve 12. hafta fikstürü duyuruldu!
Nefes kesen maçların başlamasına son 4 gün!
Pro Elite League 11 ve 12. Hafta Fikstürü yayımlandı. Geçtiğimiz haftalarda nefes kesen maçlar bu hafta da kaldığı yerden devam edecek.
Hafta 11 ve 12'nin karşılaşmaları 3 Mayıs Pazartesi günü başlayacak, 6 Mayıs Perşembe günü son bulacak. Haftanın maçları ise şu şekilde:
3 Mayıs Pazartesi
Digital Stars Esports - Bilgi Espor (22: 30) Canlı Yayın
Altay Espor - Karagümrük Espor (23.00) Canlı Yayın
4 Mayıs Salı
Sivasspor Espor - Gaziantep FK Espor (23: 00) Canlı Yayın
52 Orduspor FK - Kasımpaşa Espor (23: 30) Canlı Yayın
5 Mayıs Çarşamba
Futbolist - İstanbul Başakşehir (22: 10) Canlı Yayın
Eskişehirspor Espor - Team Aurora (22: 30) Canlı Yayın
6 Mayıs Perşembe
Bilgi Espor - Altay Espor (22: 30)
Kasımpaşa Espor - Team Aurora (22: 30)
Göztepe Gaming - 52 Orduspor FK (22: 30)
Gaziantep FK Espor - Adanaspor Espor (22: 30)
Digital Stars Esports - Eskişehirspor Espor (22: 30)
İstanbul Başakşehir - 1907 Fenerbahçe Espor (22: 30) Canlı Yayın
1907 Fenerbahçe Espor - Göztepe Gaming ( 23: 00) Canlı Yayın
Karagümrük Espor - Sivasspor Espor (23: 30) Canlı Yayın
Maçları "Pro Elite League TV" Twitch kanalından izleyebilirsiniz. Hızlıca kanala gitmek için .
Kaynak: Playerbros