Pro Elite League 11 ve 12. hafta fikstürü duyuruldu!
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Pro Elite League 11 ve 12. hafta fikstürü duyuruldu!

Pro Elite League 11 ve 12. hafta fikstürü duyuruldu!
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Nefes kesen maçların başlamasına son 4 gün!

Pro Elite League 11 ve 12. Hafta Fikstürü yayımlandı. Geçtiğimiz haftalarda nefes kesen maçlar bu hafta da kaldığı yerden devam edecek.

Hafta 11 ve 12'nin karşılaşmaları 3 Mayıs Pazartesi günü başlayacak, 6 Mayıs Perşembe günü son bulacak.  Haftanın maçları ise şu şekilde:

3 Mayıs Pazartesi

Digital Stars Esports - Bilgi Espor (22: 30) Canlı Yayın

Altay Espor - Karagümrük Espor (23.00) Canlı Yayın

4 Mayıs Salı 

Sivasspor Espor - Gaziantep FK Espor (23: 00) Canlı Yayın

52 Orduspor FK - Kasımpaşa Espor (23: 30)  Canlı Yayın

5 Mayıs Çarşamba

Futbolist - İstanbul Başakşehir (22: 10) Canlı Yayın

Eskişehirspor Espor - Team Aurora (22: 30) Canlı Yayın

6 Mayıs Perşembe

Bilgi Espor - Altay Espor (22: 30)

Kasımpaşa Espor - Team Aurora (22: 30)

Göztepe Gaming - 52 Orduspor FK (22: 30)

Gaziantep FK Espor -  Adanaspor Espor (22: 30)

Digital Stars Esports - Eskişehirspor Espor (22: 30)

İstanbul Başakşehir - 1907 Fenerbahçe Espor (22: 30) Canlı Yayın

1907 Fenerbahçe Espor - Göztepe Gaming ( 23: 00) Canlı Yayın

Karagümrük Espor - Sivasspor Espor (23: 30) Canlı Yayın

Maçları "Pro Elite League TV" Twitch kanalından izleyebilirsiniz. Hızlıca kanala gitmek için .

Kaynak: Playerbros

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