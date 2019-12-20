Prens Philip hastaneye kaldırıldı
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in tedbir amaçlı Londra Hastanesine kaldırıldığı açıklandı.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in tedbir amaçlı Londra Hastanesine kaldırıldığı açıklandı.
Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, tedbir amaçlı İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in Londra Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.
780 KURULUŞTA GÖREV ALIYOR
Öte yandan kraliyet görevlerinden emekli olan Philip, bağlı bulunduğu kuruluşlarla ilgisini kesmiyor. Philip, 780'den fazla kuruluşta başkanlık ve üyelik görevlerini sürdürüyor.