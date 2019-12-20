Prens Philip hastaneye kaldırıldı
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Prens Philip hastaneye kaldırıldı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in tedbir amaçlı Londra Hastanesine kaldırıldığı açıklandı.

20.12.2019 17:13 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:32

Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi 'in tedbir amaçlı Hastanesine kaldırıldığı açıklandı.

'ndan yapılan açıklamada, tedbir amaçlı İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in Londra Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

780 KURULUŞTA GÖREV ALIYOR

Öte yandan kraliyet görevlerinden emekli olan Philip, bağlı bulunduğu kuruluşlarla ilgisini kesmiyor. Philip, 780'den fazla kuruluşta başkanlık ve üyelik görevlerini sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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: Prens Philip hastaneye kaldırıldı
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