Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bırakarak Meghan Markle ile Kanada'ya yerleşen Prens Harry'ın geçtiğimiz günlerde koronavirüs olma ihtimali yüksek olan F1 pilotu Hamilton ile görüştüğü ortaya çıktı. Harry'ın kendisini karantinaya alıp almadığı ise henüz bilinmiyor.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılmalarıyla uzun bir süre konuşulan Meghan Markle ve Prens Harry çifti, Kanada'da hayatlarını sürdürürken Koronavirüs şüphesiyle karşı karşıya kaldılar. Virüsten korunmak için her türlü önlemi alan çiftten Harry, İngiltere'de bulunduğu dönemde bir etkinlikte koronavirüs şüphesi taşıyan Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile bir araya geldi.

VİRÜSE YAKALANAN BİRİNİN YANINDA GELİP HARRY İLE BULUŞTU

Entertainment Tonight Canada'nın haberine göre Prens Harry, Britanya'da bulunduğu dönemde bir etkinlikte Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile bir araya geldi. Bu buluşmadan birkaç gün önce Hamilton, koronavirüs testleri pozitif çıkan Sophie Gregoire Trudeau (Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi) ve oyuncu Idris Elba ile aynı etkinlikte buluştu. Hamilton'ın hasta olduğu ya da koronavirüs testi yaptırıp yaptırmadığıyla ilgili henüz bir bilgi alınmadı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi ve Hamilton

GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIYORLAR

Öte yandan Meghan ve Harry, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin hayatına kaybetmesine neden olan koronavirüsten korunmak için Kanada hükümetinin koyduğu kurallara uyarak tedbiri elden bırakmıyor. Çift, uyarıların ardından kalabalık etkinliklere katılmama kararı aldı.