Prens Charles ikinci kez Kovid-19'a yakalandı - Haberler
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Prens Charles ikinci kez Kovid-19'a yakalandı

AA, Zuhal Demirci - Güncel
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Prens Charles ikinci kez Kovid-19'a yakalandı

İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın (73) Kovid-19 testi pozitif çıktı.

İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın (73) Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Prens Charles'ın ofisinden yapılan açıklamada, bu sabah Kovid-19 testi pozitif çıkan tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın kendisini tecrit ettiği belirtildi.

Açıklamada, Charles'ın, Winchester'daki bugünkü etkinliklere katılamadığı için derin hayal kırıklığı duyduğu, ziyaretin mümkün olan en kısa sürede yeniden planlanmaya çalışılacağı kaydedildi.

İngiltere Veliaht Prensi, Mart 2020'de de Kovid-19'a yakalanmıştı.

AA / Zuhal Demirci - Güncel

Prens Charles, England, Güncel, Haberler

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