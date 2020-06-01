Pratik fincan tatlısı tarifi! Fincan tatlısı nasıl yapılır?
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Pratik fincan tatlısı tarifi! Fincan tatlısı nasıl yapılır?

Hem görüntüsü hem de lezzeti ile etkileyici bir tarife ne dersiniz? Sizinle şirin mi şirin fincan tatlısı tarifi paylaşacağız. İşte pratik fincan tatlısı tarifi!

Pratik fincan tatlısı tarifi! Fincan tatlısı nasıl yapılır?
01.06.2020 16:19 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:22

Hem görüntüsü hem de lezzeti ile etkileyici bir tarife ne dersiniz? Sizinle şirin mi şirin fincan tatlısı tarifi paylaşacağız. İşte pratik fincan tatlısı tarifi!

GEREKLİ MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı Hindistan cevizi rendesi

2 kahve fincanı un

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı margarin

2,5 kahve fincanı toz şeker

Üzeri için: Çilek

YAPILIŞI

Tencereye süt, şeker ve unu ekleyip çırpma teli ile çırpın. Muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin. Muhallebi kıvama gelip göz göz fokurdamaya başlayınca vanilini ve margarini ekleyin.

Muhallebi pişince kepçeyle muhallebiyi fincana dökün. Fincana döktüğünüz muhallebiler oda sıcaklığına gelene kadar bekledikten sonra fincanları buzdolabına alın. Fincanları buzdolabında 4 saat kadar beklettikten sonra muhallebileri fincandan yavaşça çıkarın. Hindistan cevizi ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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