Pratik fincan tatlısı tarifi! Fincan tatlısı nasıl yapılır? Hem görüntüsü hem de lezzeti ile etkileyici bir tarife ne dersiniz? Sizinle şirin mi şirin fincan tatlısı tarifi paylaşacağız. İşte pratik fincan tatlısı tarifi!

Hem görüntüsü hem de lezzeti ile etkileyici bir tarife ne dersiniz? Sizinle şirin mi şirin fincan tatlısı tarifi paylaşacağız. İşte pratik fincan tatlısı tarifi! GEREKLİ MALZEMELER 1 litre süt 1 su bardağı Hindistan cevizi rendesi 2 kahve fincanı un 1 paket vanilin 1 yemek kaşığı margarin 2,5 kahve fincanı toz şeker Üzeri için: Çilek YAPILIŞI Tencereye süt, şeker ve unu ekleyip çırpma teli ile çırpın. Muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin. Muhallebi kıvama gelip göz göz fokurdamaya başlayınca vanilini ve margarini ekleyin. Muhallebi pişince kepçeyle muhallebiyi fincana dökün. Fincana döktüğünüz muhallebiler oda sıcaklığına gelene kadar bekledikten sonra fincanları buzdolabına alın. Fincanları buzdolabında 4 saat kadar beklettikten sonra muhallebileri fincandan yavaşça çıkarın. Hindistan cevizi ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.