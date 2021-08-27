Pozantı Belediyesinin ürettiği kameriyelerin mahallelere dağıtımı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pozantı Belediyesinin ürettiği kameriyelerin mahallelere dağıtımı başladı

Pozantı Belediyesinin ürettiği kameriyelerin mahallelere dağıtımı başladı
Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat - Haberler | Güncel

Pozantı Belediyesince üretime gerçekleşen kameriyelerin dağıtımına başlandı.

Pozantı Belediyesince üretime gerçekleşen kameriyelerin dağıtımına başlandı.

Belediye Başkanı Mustafa Çay, kameriyelerin belediyenin atölye ekibi tarafından imalatının yapıldığını söyledi.

İlk etapta tamamlanan 22 kameriyenin 11 mahalleye dağıtımına başladıklarını belirten Çay, çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan
Magazin Hande Erçel Düm Tek Tek Seren Serengil Mahsun Kırmızıgül
Spor Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Pozantı Belediyesinin ürettiği kameriyelerin mahallelere dağıtımı başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 14:46:24. #1.15#

title