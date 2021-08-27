Pozantı Belediyesinin ürettiği kameriyelerin mahallelere dağıtımı başladı
Pozantı Belediyesince üretime gerçekleşen kameriyelerin dağıtımına başlandı.
Pozantı Belediyesince üretime gerçekleşen kameriyelerin dağıtımına başlandı.
Belediye Başkanı Mustafa Çay, kameriyelerin belediyenin atölye ekibi tarafından imalatının yapıldığını söyledi.
İlk etapta tamamlanan 22 kameriyenin 11 mahalleye dağıtımına başladıklarını belirten Çay, çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat