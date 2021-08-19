Postacı filmi oyuncuları kim? Postacı konusu, oyuncuları ve Postacı özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Postacı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Postacı konusu, özeti ve Postacı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Postacı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Postacı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Postacı filmini izleyecek olanların merak ettiği Postacı konusu nedir, Postacı oyuncuları kimler ve Postacı özeti gibi konuları inceliyoruz.

POSTACI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sevtap (Fatma Girik) aynı mahallede oturan posta dağıtıcısı Adem'i beğenir. Birbirlerini severler. Bu arada tatilini geçirmek üzere Türkiye'ye gelen Sevtap'ın ağabeyi, bu ilişkiye şiddetle karşı çıkar. Ama Sevtap, Adem'den vazgeçmeye niyetli değildir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

POSTACI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

YÖNETMEN: MEMDUH ÜN

TÜR: KOMEDİ

YAPIM YILI: 1984 Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

OYUNCULAR: KEMAL SUNAL, FATMA GİRİK, EDAL ÖZYAĞCILAR, İHSAN YÜCE, NEZAHAT TANYERİ